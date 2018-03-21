СК назвал главную версию обрушения дома в Мурманске

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Приоритетной версией обрушения дома в Мурманске является умышленное повреждение газового оборудования одним из жильцов, сообщил СК РФ.

Во вторник в доме на улице Свердлова, дом 6, корпус 1 в Мурманске произошел взрыв бытового газа, в результате чего обрушилась часть дома. Утром в среду число погибших в результате взрыва возросло до трех человек: один из пострадавших скончался в больнице.

"По указанию исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Мурманской области Андрея Ефремова следствием отрабатываются все версии произошедшего ЧП. В качестве приоритетной рассматривается версия об умышленном повреждении газового оборудования в жилом помещении, ставшем эпицентром взрыва, со стороны проживающего в нем лица", — говорится в сообщении.