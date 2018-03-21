Число проверок МЧС в России сократилось за пять лет почти на 74%

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. МЧС России снизило за последние пять лет количество проверок по всем видам надзорной деятельности почти на три четверти, список объектов низкой категории риска уменьшен более чем на один миллион, сообщает в среду министерство.

"В результате общее количество проверок по всем видам надзора, осуществляемых министерством, в течение последних пяти лет снижено на 73,6%", — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря внедрению риск-ориентированного подхода при осуществлении надзорной деятельности устранены сплошные проверки подконтрольных субъектов. Из сферы надзора уже выведено более одного миллиона объектов низкой категории риска, что составляет свыше 30% от общего количества. Также активно применяются пожарный аудит и декларирование, а также проверочные листы, содержащие исчерпывающий перечень требований безопасности для объектов различного назначения.

Кроме того, создаётся единая информационная система, которая позволит обеспечить обратную связь проверяющих и проверяемых с помощью "личных кабинетов", возможность электронного декларирования и самоконтроля состояния комплексной безопасности, добавили в МЧС.