СПЧ попросил МЧС и прокуратуру принять меры по ситуации в Волоколамске

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) сегодня обратился к главе МЧС России Владимиру Пучкову и в ряд других инстанций с просьбой принять срочные меры по улучшению экологической ситуации в подмосковном Волоколамске, говорится в сообщении на сайте СПЧ.

"Возмущение и тревога жителей города Волоколамска, их активные действия, безусловно, понятны. Вопрос, когда же ситуация изменится к лучшему, остается без ответа. Просим вас дать поручение и принять срочные меры, направленные на улучшение экологической обстановки, сложившейся в Волоколамском районе", — приводятся на сайте слова из обращения СПЧ к главе МЧС Пучкову.

Кроме того, СПЧ попросил срочно отреагировать на произошедшее в Волоколамске прокурора Московской области Алексея Захарова, руководителя Роспотребнадзора Анну Попову, уполномоченного по правам человека в Московской области Екатерину Семенову и руководителя Росприроднадзора Артема Сидорова.

Добавляется, что в СПЧ продолжают поступать обращения от жителей Волоколамского района, связанные с проблемой катастрофического ухудшения экологической ситуации в регионе из-за полигона твердых бытовых отходов "Ядрово", расположенном недалеко от города.

Ранее в среду сообщалось, что ночью на подмосковном полигоне "Ядрово" произошел очередной выброс свалочного газа, но днем он был устранен. Как сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра здравоохранения Дмитрия Маркова, за медпомощью в Волоколамске обратились 57 человек. Всего за помощью обратились ученики трех образовательных учреждений с одинаковыми симптомами: тошнота, головокружение, рвота.