СК завел дело о покушении на убийство по факту обстрела машины на Кубани

СОЧИ, 21 мар – РИА Новости. Машина обстреляна в Туапсинском районе на Кубани, по факту покушения на убийство мужчины заведено дело, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления (СУ) СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

Ранее портал Юга.ру написал, что во вторник вечером в селе Ольгинка Туапсинского района неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находился депутат районного совета. Мужчина получил огнестрельные ранения и был госпитализирован. В СК подтвердили факт обстрела, не уточнив личность мужчины.

"Возбуждено дело по статье "покушение на убийство и незаконный оборот оружия", — заявила РИА Новости Смяцкая.