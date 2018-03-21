СК возбудил дело после ДТП под Мурманском, где погиб ребенок

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ДТП в Мурманской области, где погибла пятилетняя девочка и пострадали еще шесть человек, сообщается на сайте СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", — говорится в сообщении.

По версии следствия, 20 марта на 1530 километре автомобильной дороги федерального значения Р-21 "Кола" произошло ДТП с участием 11 транспортных средств. В результате пятилетняя девочка погибла от полученных травм, шесть человек с повреждениями различной степени тяжести были госпитализированы.

Отмечается, что назначены судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинские и автотехническая, изъяты видеозаписи с видеорегистраторов, а также транспортные средства-участники ДТП, проводятся допросы водителей, пассажиров и очевидцев произошедшего, устанавливаются все обстоятельства. Следствие рассмотрит все возможные версии ДТП.