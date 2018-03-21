В Волоколамске создали оперативный штаб после массового отравления детей

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В подмосковном Волоколамске, где зафиксировано массовое отравление детей, создан оперативный штаб, туда направляется детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова в составе специальной комиссии областного правительства, сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в составе специальной комиссии областного правительства выехала на место ЧП, где уже создан оперативный штаб (областного правительства-ред.)", — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось в среду, ночью на полигоне "Ядрово" в Волоколамском районе произошел очередной выброс свалочного газа, но днем он был устранен. За медпомощью в Волоколамске обратились 57 человек. Всего за помощью обратились ученики трех образовательных учреждений с одинаковыми симптомами: тошнота, головокружение, рвота.

Ранее сообщалось, что от жителей Волоколамского района стали поступать жалобы на неприятный запах, идущий от полигона "Ядрово". В министерстве экологии и природопользования Московской области сообщили, что глава региона Андрей Воробьев взял ситуацию под личный контроль, а тело полигона накроют дополнительным слоем грунта, на месте создадут систему постоянного мониторинга качества атмосферного воздуха. Власти Волоколамского района также сообщали, что на территории полигона был введен режим ЧС.