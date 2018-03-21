В Петербурге задержали мужчину, угрожавшего взорвать Балтийский завод

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар — РИА Новости. Сотрудники вневедомственной охраны по Василеостровскому району Санкт-Петербурга задержали 25-летнего мужчину, который угрожал взорвать Балтийский завод, сообщает ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"В какой-то момент между мужчиной и работниками возник конфликт, причины которого устанавливаются. Во время ссоры гражданин начал угрожать взорвать здания и объекты завода. Работники предприятия приняли решение обратиться в правоохранительные органы", — говорится в сообщении ведомства на странице в социальной сети "ВКонтакте".
Сотрудники вневедомственной охраны по Василеостровскому району задержали мужчину на месте происшествия. Взрывных устройств у него обнаружено не было.
Отмечается, что по этому факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.