После перестрелки в Чечне завели дело о посягательстве на жизнь силовиков

МОСКВА / ГРОЗНЫЙ, 21 мар — РИА Новости. Уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей возбуждено после перестрелки в Чечне, сообщил Следственный комитет России.
"Вечером 20 марта сотрудниками полиции и Росгвардии в Ачхой-Мартановском районе были обнаружены четыре человека, вооруженные огнестрельным оружием. При попытке задержания они оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы", — говорится в сообщении.
В нем добавляется, что "возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов".
Представитель следственного управления СК по Чечне уточнил РИА Новости, что дело возбуждено по двум статьям — "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и "незаконный оборот оружия и взрывных устройств".