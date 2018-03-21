После перестрелки в Чечне завели дело о посягательстве на жизнь силовиков

МОСКВА / ГРОЗНЫЙ, 21 мар — РИА Новости. Уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей возбуждено после перестрелки в Чечне, сообщил Следственный комитет России.

Ранее пресс-служба МВД по Чечне сообщила, что во вторник вечером в приграничном с Ингушетией Ачхой-Мартановском районе в лесу была обнаружена и блокирована группа боевиков. В результате спецоперации бандгруппа из четырех человек была нейтрализована. На месте боестолкновения найдено стрелковое оружие, боеприпасы, гранаты и снайперская винтовка.

"Вечером 20 марта сотрудниками полиции и Росгвардии в Ачхой-Мартановском районе были обнаружены четыре человека, вооруженные огнестрельным оружием. При попытке задержания они оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы", — говорится в сообщении.

В нем добавляется, что "возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов".

Представитель следственного управления СК по Чечне уточнил РИА Новости, что дело возбуждено по двум статьям — "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и "незаконный оборот оружия и взрывных устройств".