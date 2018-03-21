В Пензе свыше 200 домов остались без отопления

САРАТОВ, 21 мар — РИА Новости. Центральное отопление отключили в среду в 210 многоквартирных домах и 19 социально значимых учреждениях Пензы из-за аварии на теплосетях, сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, с 10.00 мск сотрудники компании "Т Плюс" устраняют повреждения на теплотрассах в районах улиц Мирская и Ухтомского в Пензе.

"В зоне отключения находятся 210 многоквартирных домов, 4 лечебных учреждения, 5 школ и 10 детских садов по улицам Карпинского, Суворова, Ворошилова, Коммунистической, Бекешской, Герцена, Пролетарской, Луначарского, Дзержинского, Ухтомского и Плеханова", — говорится в сообщении.

Прокуратура области взяла на контроль соблюдение требований законодательства о допустимых перерывах в подаче коммунальных ресурсов.