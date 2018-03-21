Генпрокуратура проведет проверку после отравлений в Волоколамске

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Генпрокуратура РФ поручила прокурору Подмосковья проверить факты отравлений жителей Волоколамска, где в среду в больницу обратились 57 человек, сообщил официальный представитель ГП Александр Куренной в официальном аккаунте ведомства в Telegram.

Ранее сообщалось, что от жителей Волоколамского района стали поступать жалобы на неприятный запах, идущий от полигона "Ядрово". В министерстве экологии и природопользования Московской области сообщили, что глава региона Андрей Воробьев взял ситуацию под личный контроль, а тело полигона накроют дополнительным слоем грунта, на месте создадут систему постоянного мониторинга качества атмосферного воздуха. Власти Волоколамского района также сообщали, что на территории полигона был введен режим ЧС.

"Генеральная прокуратура Российской Федерации поручила прокурору Московской области Алексею Захарову провести проверку по фактам отравлений граждан в Волоколамске. Ход проверочных мероприятий будет контролировать центральный аппарат ведомства", — сказал Куренной.

Ранее пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра здравоохранения Дмитрия Маркова сообщила, что всего за медпомощью в Волоколамске обратились 57 человек. По словам Маркова, один из них госпитализирован "по поводу ранее сопутствующего заболевания, четыре человека — на дополнительном обследовании по просьбе родителей". Он отметил, что остальные пострадавшие отпущены домой. Всего за помощью обратились ученики трех образовательных учреждений с одинаковыми симптомами: тошнота, головокружение, рвота.

По словам Маркова, это "связывают с неприятным запахом". При этом он заявил, что "уровень газов в пределах нормы, а клиника напрямую не связана с концентрацией в воздухе тех или иных веществ". По его словам, на место выехали специалисты, которые поведут анализы и определят причины произошедшего.