Следствие закрыло дело курганского фермера, купившего GPS-маячок для коровы

ЧЕЛЯБИНСК, 21 мар – РИА Новости. Следственные органы прекратили уголовное дело в отношении фермера Евгения Васильева из Курганской области, который купил в интернете запрещенный в РФ GPS-трекер, прокуратура с этим постановлением согласилась, сообщила РИА Новости в среду официальный представитель прокуратуры региона Оксана Шведкина.

По данным следствия, в конце января прошлого года житель Курганской области для личных целей заказал в интернет-магазине с доставкой из Китая устройство "Мини А8" для передачи акустической информации из помещения. Устройство, как заявляло следствие, запрещено к свободному обороту в РФ, так как относится к специальным техническим средствам для негласного получения информации. Дело дошло до суда, однако Лебяжьевский районный суд по ходатайству гособвинителя вернул дело прокурору для проверки обоснованности привлечения к уголовной ответственности.

Фермер заявлял, что купил GPS-маячок для коровы, отбивающейся от стада. Президент РФ Владимир Путин, которому задали вопрос о ситуации с фермером на ежегодной пресс-конференции, сказал, что постарается разобраться в инциденте.

"Напомню, в декабре прошлого года уголовное дело по обвинению Васильева… прокуратурой региона было возвращено следователю для дополнительного расследования. После проведения ряда следственных действий не собрано доказательств, свидетельствующих о наличии у обвиняемого умысла, направленного на негласное получение информации. В связи с этим вчера было принято решение о прекращении уголовного преследования", — сказала Шведкина.

Она уточнила, что прокуратура Курганской области с данным постановлением о прекращении уголовного дела согласилась, признав его законным и обоснованным.