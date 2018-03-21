Источник сообщил о совершенной школьницей крупной краже у врача в Москве

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Десятиклассницу задержали за кражу ювелирных изделий из квартиры главврача одной из столичных частных клиник на сумму около 2,4 миллиона рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В ходе расследования оперативники выяснили, что кражу совершила дочь домработницы, ученица 10 класса столичной школы. Девушка пришла с матерью в квартиру и во время уборки похитила перечисленное имущество, часть из которого она уже успела сбыть в ломбард. Общая сумма ущерба оценена в более чем 2 миллиона 420 тысяч рублей", — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт кражи и задержание девушки 2001 года рождения. По данным полиции, сумма ущерба составила 2,4 миллиона рублей.