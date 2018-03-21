СК начал проверку после ДТП с автобусом в Томской области

НОВОСИБИРСК, 21 мар – РИА Новости. Следователи начали проверку по факту лобового столкновения автобуса с грузовиком, в результате чего два человека погибли и 13 пострадали, сообщает в среду следственное управление СК России по Томской области.

Как сообщалось, авария произошла около 16.00 (12.00 мск) на 157-м километре автомобильной дороги "Томск — Колпашево" на территории Кривошеинского района Томской области в районе села Елизарьево. Погибли два человека – водители. Пострадали 13 человек, среди которых девять детей. Все они доставлены в больницу, пациентов в тяжелом состоянии нет.

"В связи с произошедшим ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса KIA и грузового автомобиля Shaanxi, в результате которого погибли оба водителя, инициирована проверка на предмет установления признаков состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек", — говорится в сообщении.

В управлении подтвердили, что на данный момент 13 пассажиров автобуса, девять из которых несовершеннолетние в возрасте от 15 до 17 лет, доставлены в Кривошеинскую районную больницу для проведения осмотра. По предварительным данным, состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное.