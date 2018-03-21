В центре Москвы у итальянца украли ценную сумку с вещами, сообщил источник

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Сумку с вещами на сумму более 300 тысяч рублей украли у итальянца из машины в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По данным источника, инцидент произошел вчера поздно вечером. Воры разбили стекло задней двери припаркованного на улице Красная Пресня Ford — там лежала ценная сумка.

"Похищенное имущество принадлежало гостю из Италии — 57-летнему мужчине. Украденная сумка вместе с вещами в ней оценена в 317 тысяч рублей", — сказал собеседник агентства.

Полицейские ищут подозреваемых, возбуждено уголовное дело.