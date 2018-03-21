Роспотребнадзор назвал ситуацию под Тамбовом после утечки газа безопасной

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора установили, что жители цыганского поселка в Тамбовской области отравились газом сернистый ангидрид, сейчас воздух в поселке не представляет опасности для людей, говорится в ответе администрации Тамбовского района на запрос РИА Новости.
Как сообщает районная администрация, утечка газа произошла при проведении демонтажа баллона. Все оперативные службы сработали в штатном режиме.
Сообщается, что специалисты взяли пробы воздуха в Калинине. "Для предотвращения распространения газового облака силами МЧС была организована водная завеса. Сотрудниками Роспотребнадзора произведен забор проб воздуха в районе разгерметизации баллона. Установлено, в баллоне находился сернистый ангидрид", — говорится в сообщении.
Уточняется также, что пострадавшие госпитализированы с ожогами дыхательных путей, взрослые – в Тамбовскую областную клиническую больницу им. Бабенко, дети — в Тамбовскую детскую областную клиническую больницу.
Сернистый ангидрид – бесцветный газ с характерным резким запахом. Токсичен.