Роспотребнадзор назвал ситуацию под Тамбовом после утечки газа безопасной

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора установили, что жители цыганского поселка в Тамбовской области отравились газом сернистый ангидрид, сейчас воздух в поселке не представляет опасности для людей, говорится в ответе администрации Тамбовского района на запрос РИА Новости.

Как ранее сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона, отравление в цыганском поселке Калинин произошло вечером во вторник после того, как местные жители попытались вскрыть баллоны с неизвестным газом, предположительно, аммиаком. Сообщалось УМВД по региону возбудило уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание или отравление людей. По данным администрации Тамбовской области, изначально госпитализированы были 22 человека, 20 из них, включая девятерых детей, остаются в больнице.

Как сообщает районная администрация, утечка газа произошла при проведении демонтажа баллона. Все оперативные службы сработали в штатном режиме.

Сообщается, что специалисты взяли пробы воздуха в Калинине. "Для предотвращения распространения газового облака силами МЧС была организована водная завеса. Сотрудниками Роспотребнадзора произведен забор проб воздуха в районе разгерметизации баллона. Установлено, в баллоне находился сернистый ангидрид", — говорится в сообщении.

"Двадцать первого марта по инициативе администрации Тамбовского района по состоянию на 12.00 Роспотребнадзором на месте происшествия произведены повторные пробы. По их результатам угрозы жизни для жителей поселка нет", — подчеркивают власти.

Уточняется также, что пострадавшие госпитализированы с ожогами дыхательных путей, взрослые – в Тамбовскую областную клиническую больницу им. Бабенко, дети — в Тамбовскую детскую областную клиническую больницу.

Сернистый ангидрид – бесцветный газ с характерным резким запахом. Токсичен.