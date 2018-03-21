Более 300 автомобилей изъяли по делу о мошенничестве в Петербурге

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Сотрудники МВД России во время операции по пресечению противоправной деятельности сотрудников автосалонов в Санкт-Петербурге изъяли более 300 автомобилей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как сообщалось ранее, злоумышленники выдавали себя за представителей вымышленных автосалонов и общались с клиентами в нескольких "офисах", а также подписывали якобы договоры купли-продажи и создавали видимость оформления кредитных договоров.

"В результате масштабных следственно-оперативных мероприятий, в том числе обысков в семи петербургских автосалонах, входивших в преступную схему, сотрудники полиции изъяли 364 автомобиля, бухгалтерскую документацию, а также иные документы, подтверждающие противоправную деятельность злоумышленников", — сообщила она.

По словам Волк, также были изъяты "специальные инструкции по психологическому воздействию на клиентов". "Эти инструкции менеджеры использовали для "обработки" граждан, склоняя их к заключению договоров", — сообщила она.

Кроме того, она добавила, что в настоящее время наложен арест на расчетные счета указанных автосалонов. Задержаны 19 человек, подозреваемых в причастности к преступной деятельности.

Ранее сообщалось, что предварительный ущерб, причиненный гражданам, оценивается не менее чем в 2,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.