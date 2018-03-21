Жителя Нижнего Новгорода, пристававшего к школьницам, осудили на 12 лет

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мар — РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода приговорен к 12 годам лишения свободы за действия сексуального характера в отношении малолетних детей, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
"Девочки сразу сообщили о случившемся своим родственникам, а те, в свою очередь, обратились в правоохранительные органы. По горячим следам подозреваемый был задержан. Потерпевшие смогли запомнить и опознать преступника", — рассказали в региональном следственном управлении.
В ходе предварительного расследования мужчина заключен под стражу. Вину в совершенном преступлении он не признал.
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.