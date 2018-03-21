В Щелкове загорелись частный дом и автомойка площадью в 900 "квадратов"

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Частный дом и автомойка загорелись в среду днем на площади 900 квадратных метров в подмосковном Щелкове, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"В 12.42 поступило сообщение о пожаре в частном доме и автомойке по адресу: ул. Московская, дом 43. Площадь пожара составляет 900 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительным данным, пострадавших нет. Борьбу с огнем ведут 12 единиц техники, всего 43 человека. Обстоятельства пожара выясняются.