СК проверит обстоятельства смерти девушки в результате ЧП в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мар – РИА Новости. Следователи организовали проверку по факту гибели 21-летней девушки в результате падения дерева в центре Ростова-на-Дону, сообщила журналистам представитель СУСК России по Ростовской области Галина Гагалаева.
По ее данным, часть дерева обрушилась на улицу Пушкинская в среду днем. От полученных травм 21-летняя девушка скончалась.
"По данному факту проводится доследственная проверка. Следствием выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установления обстоятельств и причин произошедшего", — сказала Гагалаева.
Накануне спасатели предупреждали о том, что в среду в Ростовской области ожидаются сильные осадки, гололед и ветер, порывы которого могут достигать 23-28 метров в секунду при температуре воздуха от минус 1 до плюс 4 градусов.