Жительница Ставрополья нашла на могиле пакет с гранатой и патронами

ПЯТИГОРСК, 21 мар — РИА Новости. Жительница Ставрополья во время уборки могилы на кладбище в краевом центре нашла пакет с гранатой и патронами, сообщает управление Росгвардии по Ставропольскому краю.

"Во время уборки могилы на территории кладбища краевой столицы женщина обнаружила пакет с предметами, похожими на гранату и боеприпасы. Гражданка сообщила об опасной находке в полицию", — говорится в сообщении.

Взрывотехники идентифицировали ручную гранату, запал ручной гранаты и около 230 патронов со следами сильной коррозии, отмечено в сообщении.

Сотрудники Росгвардии обезвредили боеприпасы и передали сотрудникам полиции для проведения экспертизы, добавили в ведомстве.