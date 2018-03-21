В Томской области в ДТП пострадали девять детей и трое взрослых

НОВОСИБИРСК, 21 мар — РИА Новости. Трое взрослых и девять детей пострадали при лобовом столкновении автобуса KIA с грузовиком КамАЗ в Томской области, сообщает ГУМЧС по региону.

По данным полиции, авария произошла около 16.00 (12.00 мск) на 157-м километре автомобильной дороги "Томск — Колпашево" на территории Кривошеинского района Томской области в районе села Елизарьево. Погибли два человека — водители.

"Произошло лобовое столкновение рейсового автобуса марки KIA, следовавшего рейсом Тогур — Колпашево — Томск, с грузовым автомобилем марки КамАЗ. Всего в автобусе находилось 27 человек. В результате ДТП пострадало 14 человек, из них двое погибло, травмировано 12 (из них трое взрослых, девять детей)", — говорится в сообщении.

Медицинская помощь пострадавшим организована двумя бригадами скорой медицинской помощи, 12 человек доставлены в центральный районную больницу райцентра Кривошеино. "Состояние здоровья удовлетворительное, санитарная эвакуация не требуется", — отметили в ГУМЧС.