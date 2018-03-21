СК просит отпустить под домашний арест отца полковника Захарченко

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Следователь просит Басманный суд Москвы перевести под домашний арест отца полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктора, обвиняемого по делу о растрате средств банка "Московское ипотечное агентство" (МИА), сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"В суд поступили ходатайства следствия об изменении меры пресечения на домашний арест Виктору Захарченко и Владимиру Корьевкину", — сказала она. Царева отметила, что дата рассмотрения ходатайств пока не назначена.

Как сообщалось СК РФ предъявил обвинение в окончательной редакции по части 4 статьи 160 УК РФ (Растрата в особо крупном размере) Виктору Захарченко и Владимиру Корьевкину.

По словам адвоката Вячеслава Леонтьева, сумма растраты составляет 1,5 миллиона рублей. Он добавил, что Захарченко возместил ущерб.

По данным следствия, Захарченко-старший был фиктивно трудоустроен в банк и за это время успел получить зарплату в четыре миллиона рублей. В качестве соучастников по делу проходят два бывших председателя правления МИА-банка — Владимир Корьевкин и Сергей Гриб, при которых в кредитном учреждении работал Захарченко-старший. Корьевкин и Захарченко-старший содержатся под стражей, Гриб арестован заочно и объявлен в международный розыск.