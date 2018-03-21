МВД подтвердило гибель двух человек в ДТП с автобусом Томской области

НОВОСИБИРСК, 21 мар – РИА Новости. Два человека погибли в среду при столкновении рейсового автобуса с грузовым автомобилем, число пострадавших уточняется, сообщило УМВД по региону.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил, что ДТП погибли два человека, еще 14 пострадали.

В полиции пояснили, что авария произошла около 16.00 (12.00 мск) на 157-м километре автомобильной дороги "Томск — Колпашево" на территории Кривошеинского района Томской области.

"По предварительной информации, столкнулись рейсовый автобус, следовавший из города Колпашево в областной центр, и грузовой автомобиль. В результате происшествия погибли два человека – водители транспортных средств. Количество других возможно пострадавших устанавливается", — говорится в сообщении.

В полиции отметили, что пассажиры автобуса для осмотра доставлены больницу. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В свою очередь ГУМЧС по Томской области сообщает, что столкнулись автобус марки KIA, следовавший с 27 пассажирами из Колпашево в Томск, и грузовик КамАЗ. "По предварительным данным, 11 пассажиров получили травмы", — говорится в сообщении.

