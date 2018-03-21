Суд оставил в силе арест экс-сенатора Дерева по делу о мошенничестве

Наручники на двери клети в зале суда. Архивное фото

Наручники на двери клети в зале суда. Архивное фото

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Мосгорсуд в среду признал законным арест бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката без удовлетворения", — говорится в решении суда.

Басманный суд Москвы 7 марта удовлетворил ходатайство следствия и заключил экс-сенатора под стражу до 6 мая.

Дереву предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ему грозит до 10 лет заключения. Комментариями защиты бывшего сенатора РИА Новости пока не располагает.

По данным СМИ, Дерев был задержан в рамках дела о налоговых нарушениях при строительстве животноводческих комплексов. Дерев в настоящий момент является советником главы Карачаево-Черкесии по экономическим вопросам. По словам адвоката, следствие вменяет его клиенту руководство "группой, которая незаконно возместила НДС при строительстве свиноводческого комплекса".