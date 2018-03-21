На Камчатке суд обязал авиадебошира выплатить бортпроводнику компенсацию

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Суд Камчатского края признал виновным пассажира рейса "Аэрофлота", ударившего бортпроводника, и обязал выплатить компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей, говорится в сообщении авиакомпании.

Инцидент произошел 15 января на рейсе SU1730, следовавшем из Москвы в Петропавловск-Камчатский. Пассажир бизнес-класса, находясь на борту с явными признаками алкогольного опьянения, "грубо нарушал общественный порядок, оскорблял экипаж и, окончательно потеряв над собой контроль, ударил кулаком в лицо одного из бортпроводников".

"Двадцатого марта суд Камчатского края признал виновным пассажира… в совершении преступлений, предусмотренных статьями 213 "Хулиганство" и 116 "Побои" Уголовного кодекса РФ", — говорится в сообщении.

"Благодаря последовательным действиям авиакомпании, направленным на то, чтобы ни один случай опасного деструктивного поведения на борту не оставался безнаказанным, суд назначил (пассажиру) не только 180 часов обязательных работ, но и обязал обвиняемого выплатить компенсацию морального вреда в пользу бортпроводника в размере 150 тысяч рублей", — приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора авиакомпании по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова.