СК переквалифицировал дело о взрыве газа в жилом доме в Мурманске

МУРМАНСК, 21 мар – РИА Новости. Следователи переквалифицировали уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме Мурманска на более тяжелую статью – "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" в связи со смертью третьего пострадавшего, сообщили журналистам в региональном СУ СК России.

"Уголовное дело, возбужденное по факту обрушения жилого дома в городе Мурманске, в связи со смертью еще одного пострадавшего переквалифицировано на более тяжкую статью", — сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Ксения Кошелюк

Сразу после взрыва дело было возбуждено по части 2 статьи. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). В связи с тем, что еще один пострадавший скончался в среду утром, было принято решение переквалифицировать дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Сообщается, что скончавшийся утром мужчина был 1983 года рождения. Как ранее РИА Новости сообщили в медицинских кругах, он получил травмы, несовместимые с жизнью.

"В настоящее время на месте происшествия следователями и следователями-криминалистами проводятся дополнительные следственные действия, в том числе осмотр места разрушения, с целью детализации ряда обстоятельств; осмотры всех жилых помещений, которые пострадали вследствие обрушения; с использованием специальной техники изъяты предметы электронного и газового оборудования, предметы вещной обстановки; изъяты предметы, имеющие доказательственное значение в рамках расследуемого уголовного дела, зафиксирована обстановка", — также сообщили в ведомстве.

Следствием назначена техническая, судебно-медицинская экспертиза для установления причин, повлекших смерть потерпевших, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Взрыв газа произошел в крайнем подъезде пятиэтажного жилого дома в Мурманске на улице Свердлова, дом 6, корпус 1 около 17.00 во вторник, в результате произошло обрушение части кровли, перекрытий и части внешней стены здания с третьего по пятый этажи включительно. В результате взрыва газа, по данным медиков, погибли три человека — двое мужчин и женщина. Всего, по данным СУ СКР пострадали шесть человек, двое пострадавших остаются в больницах города.