В курганскую школу, где произошла стрельба, выехала рабочая группа

ЧЕЛЯБИНСК, 21 мар — РИА Новости. Рабочая группа во главе с детским омбудсменом выехала в школу №15 города Шадринск Курганской области, где в среду 13-летняя ученица открыла стрельбу из пневматического оружия по одноклассникам, сообщила пресс-служба губернатора региона.

Как сообщили ранее в ГУМВД РФ по региону, в результате стрельбы пострадали семь детей, у них синяки и ссадины.

"Это чрезвычайное происшествие. Сразу как стало известно о нем, по моему заданию в Шадринск была направлена рабочая группа. Ее возглавила уполномоченная по правам ребенка при губернаторе Алена Лопатина. В составе группы также представители регионального департамента образования и науки", — цитирует пресс-служба слова губернатора Алексея Кокорина.

Он уточнил, что нужно разобраться, что стало причиной поступка школьницы, почему взрослые допустили данную ситуацию. Выводы делать пока рабо, подчеркнул Кокорин.