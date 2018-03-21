Житель Приморья получил пожизненный срок за убийство четырех человек

ВЛАДИВОСТОК, 21 мар — РИА Новости. Приморский краевой суд приговорил местного жителя к пожизненному заключению за убийство четырех человек, а его соучастника — к 24 годам лишения свободы, сообщает прокуратура региона.

"Приморский краевой суд вынес приговор двум местным жителям, которые осуждены за совершение преступлений, предусмотренных статьями "убийство более двух лиц, с целью скрыть ранее совершенное преступление" и "покушение на убийство", — говорится в сообщении.

По версии следствия, один из фигурантов в гостях поссорился с другим мужчиной и нанес ему несколько ударов ножом по горлу, затем лишил жизни свидетеля данного убийства из числа гостей. Как сообщили в прокуратуре, когда все в доме спали, фигуранты, действуя уже совместно, подожгли жилье, в результате чего собственник дома и его приятель погибли от отравления угарным газом. В ведомстве отметили, что пятый потерпевший смог спастись.

В пресс-службе прокуратуры также рассказали, что один из фигурантов за две недели до преступления освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за разбой.

"Признав подсудимых виновными в совершении указанных преступлений, суд назначил одному из них пожизненное лишение свободы, его соучастнику — 24 года. Для отбытия наказания им обоим определена исправительная колония особого режима. Кроме этого, суд удовлетворил исковые требования потерпевших на общую сумму свыше 8 миллионов рублей", — рассказали в ведомстве.

Приговор считается вступившим в законную силу.