Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Мурманске

Сотрудники Следственного комитета РФ у многоквартирного жилого дома на улице Свердлова в Мурманске, пострадавшего от взрыва бытового газа. 20 марта 2018

Сотрудники Следственного комитета РФ у многоквартирного жилого дома на улице Свердлова в Мурманске, пострадавшего от взрыва бытового газа. 20 марта 2018

МУРМАНСК, 21 мар – РИА Новости. Ребенок, пострадавший при взрыве газа в жилом доме в Мурманске, находится в стабильном состоянии, мужчина – в крайне тяжелом, сообщил РИА Новости замглавного врача мурманской области больницы Арам Манучаров.

Взрыв газа произошел в крайнем подъезде пятиэтажного жилого дома в Мурманске на улице Свердлова, дом 6, корпус 1 около 17.00 во вторник. В результате обрушилась часть кровли, перекрытий и часть внешней стены здания с третьего по пятый этажи включительно. Погибли два человека — мужчина и женщина, шестеро пострадали. К ликвидации привлекались более 420 человек и 83 единицы техники.

"Доставлено двое пострадавших. Ребенок в стабильном состоянии, мужчина – в крайне тяжелом", — сказал собеседник агентства. В СУ СКР уточнили, что ребенок находится в сознании.

Ранее в другом лечебном учреждении Мурманска – медсанчасти "Севрыба" РИА Новости сообщили, что находящийся там пострадавший остается в стабильно тяжелом состоянии.

Информации о других пострадавших пока не поступало.

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Ранее в среду местное агентство "Би-порт" сообщило, что один человек скончался от полученных травм в больнице. Однако старший помощник руководителя регионального СУ СКР Ксения Кошелюк не подтвердила эту информацию, отметив, что, по данным ведомства, число жертв не изменилось – под завалами погибли два человека.

В среду следователи продолжают работу по выявлению причин трагедии. Власти Мурманска встретятся с жильцами пострадавшего дома, будет решен вопрос с предоставлением маневренного фонда и положенных выплат. Также ожидается прибытие специалистов с аппаратно-программным диагностическим комплексом "Стрела-П" для проведения работ по обследованию здания.