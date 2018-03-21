Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Мурманске

МУРМАНСК, 21 мар – РИА Новости. Ребенок, пострадавший при взрыве газа в жилом доме в Мурманске, находится в стабильном состоянии, мужчина – в крайне тяжелом, сообщил РИА Новости замглавного врача мурманской области больницы Арам Манучаров.
"Доставлено двое пострадавших. Ребенок в стабильном состоянии, мужчина – в крайне тяжелом", — сказал собеседник агентства. В СУ СКР уточнили, что ребенок находится в сознании.
Ранее в другом лечебном учреждении Мурманска – медсанчасти "Севрыба" РИА Новости сообщили, что находящийся там пострадавший остается в стабильно тяжелом состоянии.
Информации о других пострадавших пока не поступало.
В среду следователи продолжают работу по выявлению причин трагедии. Власти Мурманска встретятся с жильцами пострадавшего дома, будет решен вопрос с предоставлением маневренного фонда и положенных выплат. Также ожидается прибытие специалистов с аппаратно-программным диагностическим комплексом "Стрела-П" для проведения работ по обследованию здания.