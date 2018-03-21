В Подмосковье у девушки изъяли более килограмма "спайса"

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Полицейские в Подмосковье изъяли из незаконного оборота около 1,5 килограмма спайса у 24-летней пассажирки автомобиля, который остановили на пересечении Расторгуевского шоссе и Спасского проезда в Ленинском районе, возбуждено уголовное дело, сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"В ходе личного досмотра у правонарушительницы полицейскими обнаружено и изъято 6 полимерных пакетов с растительным и порошкообразным веществом внутри. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством – спайсом, общей массой около 1,5 килограмма", – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов", подозреваемая в сбыте наркотических веществ находится под стражей.