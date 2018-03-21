В Крыму раскрыли тройное убийство 23-летней давности

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости. В Крыму раскрыто тройное убийство, совершенное из корыстных побуждений около 23 лет назад, сообщает крымское управление Следственного комитета РФ.

"Следователями раскрыто убийство трех человек, совершенное в 1995 году. Уголовное дело направлено в суд", — говорится в сообщении.

В убийстве обвиняется 52-летний житель Симферопольского района. По данным следствия, 14 сентября 1995 года обвиняемый совместно со своими знакомыми находился в гостинице, где они играли в азартные игры и проиграл одному из мужчин 3 тысячи долларов США (13,4 миллиона рублей по курсу обмена валют Центрального банка Российской Федерации на 15.09.1995).

"Ввиду отсутствия при себе нужной суммы денежных средств, обвиняемый совместно со своими знакомыми направился к месту своего проживания. По пути следования он, не желая возвращать долг, из имеющегося при себе огнестрельного оружия произвел выстрелы в потерпевших. После чего вышел из автомобиля и, убедившись, что потерпевшие мертвы, скрылся с места происшествия", — говорится в сообщении СУСК.

Следователям удалось задержать обвиняемого, несмотря на то, что он, стремясь избежать уголовной ответственности, тщательно скрывал свое местонахождение, дважды менял анкетные данные, продолжал оказывать давление на свидетелей, обеспечивавших ему алиби.

"В ходе расследования уголовного дела следователями была собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность обвиняемого к совершению преступления", — говорится в сообщении.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.