В Новосибирске посетитель караоке-бара застрелил охранника

НОВОСИБИРСК, 21 мар — РИА Новости. Посетитель караоке-бара "Ухо и Медведь" в Новосибирске в ночь на среду после внезапного конфликта застрелил охранника заведения из пистолета, ведется розыск преступника, сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

"По данным следствия, 21 марта 2018 года в ночное время неустановленное следствием лицо, находясь в помещении караоке-бара "Ухо и Медведь" расположенного в Железнодорожном районе Новосибирска, на почве внезапно возникшего конфликта произвел выстрел из пистолета в область головы 42-летнему охраннику заведения", — говорится в сообщении.

В свою очередь, источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что, по предварительным данным, охранник потребовал, чтобы посетитель снял верхнюю одежду, ему это не понравилось, и прозвучал выстрел.

В управлении сообщили, что от полученного ранения охранник скончался в больнице, а преступник скрылся. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "убийство".

Следователи во взаимодействии с сотрудниками управления уголовного розыска ГУМВД России по Новосибирской области ведут розыск подозреваемого в совершении преступления, устанавливается его личность.