В Сочи оштрафовали "Турецкие авиалинии" за незаконную перевозку сирийца

СОЧИ, 21 мар – РИА Новости. Авиакомпания "Турецкие авиалинии" привлечена к административной ответственности за то, что незаконно провезла из Стамбула в Сочи гражданина Сирии с недействительным загранпаспортом, сообщает пресс-служба пограничного управления (ПУ) ФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным управления, за минувшие три месяца авиакомпания "Турецкие авиалинии" уже трижды незаконно провозит в Россию иностранного гражданина, каждый раз международный перевозчик привлекался к административной ответственности, однако пока безрезультатно. Так, в марте при оформлении на рейс из Стамбула в Сочи сотрудники авиакомпании допустили на борт пассажира с паспортом, срок действия которого истек.

"В России мужчину оштрафовали и вернули в аэропорт вылета. Выяснилось, что в стамбульском аэропорту представители перевозчика выявили гражданина Сирийской Республики без российской визы. Они объяснили пассажиру, что в Россию его не пропустят. Однако узнав, что у мужчины двойное гражданство и с собой у него есть паспорт другой страны, посадили его в самолет, не проверив действительность заграничного документа", — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что авиакомпанию привлекли к административной ответственности и назначили наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. В адрес юридического лица внесено очередное представление.