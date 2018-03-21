Суд вернул в прокуратуру дело о срыве военного строительства в Арктике

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Таганский суд Москвы вернул в прокуратуру дело руководителей "Русальянс Строя", обвиняемых в срыве строительства военных объектов в Арктике, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Судья вернула уголовное дело в прокуратуру для устранения недостатков, препятствующих его рассмотрению по существу", — сказали в пресс-службе. Дело слушалось в суде с января.

На скамье подсудимых находятся учредитель и председатель совета директоров "Русальянс Строя" Алексей Эккерт и руководитель этой компании Дмитрий Бушманов.

Фигурантам вменяется мошенничество в особо крупном размере и грозит до десяти лет заключения. По данным следствия, они руководили стройкой военных объектов, в ходе которой, по информации СМИ, похитили 3 миллиарда рублей.

Следствие считает, что Эккерт пытался получить информацию обо всех закупках и договорах второго главного управления инженерных работ при Спецстрое, чтобы, используя свои старые связи в военном ведомстве, оказать влияние на их исход. Бушманов с помощью поддельных документов якобы должен был создать видимость ведущихся в Арктике работ, писали СМИ.