В Чечне установили личности боевиков, уничтоженных в ходе спецоперации

ГРОЗНЫЙ, 21 мар — РИА Новости. Полиция установила личности членов бандгруппы, уничтоженных во вторник в ходе спецоперации в лесу на границе с Ингушетией, ими оказались жители Ингушетии и Дагестана, сообщила пресс-служба МВД по Чечне.

Ранее пресс-служба МВД по Чечне сообщила, что во вторник вечером в приграничном с Ингушетией Ачхой-Мартановском районе, в лесном массиве, была обнаружена и блокирована группа боевиков. В результате спецоперации сотрудников МВД, ФСБ при поддержке бойцов Росгвардии бандгруппа в составе четырех человек была нейтрализована.

"Установлены личности бандитов, уничтоженных накануне в ходе спецоперации… Ими оказались три жителя Малгобекского района Республики Ингушетия 1993-го, 1998-го и 1990 годов рождения и уроженец Республики Дагестан, 1984 года рождения", — сообщила пресс-служба. Имена ликвидированных боевиков не сообщаются.

На месте боестолкновения обнаружено стрелковое оружие, боеприпасы, гранаты и СВУ (снайперская винтовка укороченная). Проводится расследование.