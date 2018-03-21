В Тамбовской области 20 человек остаются в больнице после отравления газом

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Двадцать человек, в том числе девять детей, остаются в больнице после массового отравления неизвестным газом в цыганском поселке под Тамбовом, сообщила РИА Новости представитель администрации Тамбовской области.

Как ранее сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона, отравление в цыганском поселке Калинин произошло вечером во вторник после того, как местные жители попытались вскрыть баллоны с неизвестным газом, предположительно, аммиаком. Сообщалось о 29 госпитализированных, среди которых было девять детей. УМВД по региону возбудило уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание или отравление людей.

"По последним данным, в областную клиническую больницу были доставлены 13 взрослых и девять детей. Двое взрослых самостоятельно покинули лечебное учреждение, остальные остаются в больнице, при этом четверо взрослых находятся в реанимации, их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что состояние детей не вызывает опасений медиков. Представитель УМВД по региону уточнила РИА Новости, что у пострадавших – ожоги дыхательных путей.