При пожаре в жилом доме в Пермском крае погибли четыре человека

ПЕРМЬ, 21 мар — РИА Новости. Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в деревне Зотино Ильинского района, сообщили РИА Новости в следственном управлении СКР по Пермскому краю.

Во вторник вечером в одной из квартир двухсемейного дома в деревне Зотино Ильинского района начался пожар. К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей. На ликвидацию огня потребовалось около получаса.

"В пожаре погибли трое мужчин и одна женщина", — сообщили агентству в следственном комитете.

По факту гибели четырех человек возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Причины пожара устанавливаются.