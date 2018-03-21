В Омске скончалась женщина, пострадавшая от взрыва газа в доме

НОВОСИБИРСК, 21 мар – РИА Новости. Женщина, находившаяся в квартире девятиэтажного дома, где 17 марта произошел взрыв газовоздушной смеси и пожар, утром в среду скончалась в больнице, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона.
"Сегодня утром женщина, к сожалению, скончалась. Пострадавшая изначально находилась в крайне тяжелом состоянии, находилась отделении реанимации ожогового центра, была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, но полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью", — сообщил собеседник агентства.
Ранее в минздраве области сообщали, что всего после взрыва и пожара за медицинской помощью обратились пять человек. При этом непосредственно от взрыва и пожара пострадала находившаяся в квартире женщина, легкие ожоги получил мужчина, которого не стали госпитализировать. Также к врачам обратились три женщины с жалобами на общее ухудшение состояния. У одной из них на фоне хронических заболеваний произошел гипертонический криз.