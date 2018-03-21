В Мурманске на месте ЧП разобрали строительный мусор

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. На месте взрыва газа в жилом доме в Мурманске завершены работы по разбору строительного мусора и слабо закрепленных конструкций, сообщается на сайте регионального управления МЧС РФ.

Взрыв газа произошел в крайнем подъезде пятиэтажного жилого дома в Мурманске на улице Свердлова, дом 6, корпус 1 около 17.00 во вторник, в результате произошло обрушение части кровли, перекрытий и части внешней стены здания с третьего по пятый этажи включительно. В результате взрыва газа погибли два человека — мужчина и женщина, шестеро пострадали.

"По состоянию на 06.00 21.03.2018 г., на месте ЧС завершены работы по разбору строительного мусора и слабо закрепленных конструкций. С 01:00 до 01:30 организовывался доступ жителей 1-го подъезда в сопровождении спасателей и сотрудников полиции в аварийный подъезд для сбора вещей первой необходимости", — говорится в сообщении.

В среду с жильцами пострадавших подъездов встретятся представители администрации Мурманска, в город также прибудут специалисты с аппаратно-программным диагностическим комплексом "Стрела-П" для проведения работ по обследованию здания.

Всего к ликвидации ЧС привлекались силы и средства в составе 423 человек и 83 единицы техники, в том числе от МЧС – 320 человек и 48 единиц техники.