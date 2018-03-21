На Сахалине мужчину осудили за пропаганду терроризма в колонии

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 мар – РИА Новости. Житель Сахалина проведет два года в колонии строгого режима за пропаганду радикальной идеологии террористической группировки "Исламское государство"*, сообщает в среду пресс-служба управления ФСБ России по Сахалинской области.

"Вступил в законную силу приговор Дальневосточного окружного военного суда в отношении 34-летнего гражданина России, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205.2 УК России (публичные призывы к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма)", — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, ранее судимый за незаконный оборот оружия мужчина, находясь в колонии, пропагандировал радикальный ислам, оправдывая терроризм в среде осужденных.

"Обвинение в совершении нового преступления злоумышленнику предъявлено после отбытия наказания в исправительной колонии УФСИН России по Сахалинской области сроком в три года 10 месяцев. Рецидивиста заключили под стражу в день освобождения", — отметили в ведомстве.

В ходе судебного заседания подсудимый свою вину полностью признал. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на два года исправительной колонии строгого режима.

* Запрещенная в России террористическая организация