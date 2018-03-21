Неприступный "Алькатрас": история самой страшной тюрьмы ХХ века

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости, Андрей Григорьев. Удаленность от материка, отрезанного быстрым холодным течением, жесткие условия содержания заключенных и пожизненные сроки — американская тюрьма "Алькатрас" вошла в историю как одна из самых суровых в мире. Ее закрыли 55 лет назад, 21 марта 1963 года.

Цитадель

Сюда свозили военнопленных, а в 1930-х — гангстеров и серийных убийц. О легендарной американской тюрьме, где отбывал наказание крестный отец американской мафии Аль-Капоне, — в материале РИА Новости.

Крепость на острове Алькатрас в заливе Сан-Франциско построили в середине XIX века. В годы Гражданской войны туда отправляли пленных и солдат, осужденных за дезертирство, мародерство и другие преступления. В том числе особо тяжкие. "Гостей" острова ждали тяжелый физический труд, камеры-одиночки и хлеб с водой на обед.

Позже режим смягчили: на территории тюрьмы оборудовали бейсбольное поле, из заключенных формировали команды. Проводились и соревнования по боксу. Поединки были настолько зрелищными, что ради них на остров по пятницам съезжались многие жители Сан-Франциско. Но из-за больших расходов на содержание военные закрыли тюрьму, передав ее Минюсту.

© AP Photo Камера одного из заключенных в тюрьме "Алькатрас" © AP Photo Камера одного из заключенных в тюрьме "Алькатрас"

Гангстеры-бутлегеры

С 1920 по 1933 год в США действовал сухой закон. На нелегальной торговле алкоголем расцвела организованная преступность. Страну, прежде всего крупные города, сотрясали криминальные войны. В уличных перестрелках с гангстерами гибли полицейские и случайные прохожие. Власти вспомнили про "Алькатрас", отремонтировали и открыли в 1934-м уже в федеральном статусе. В камерах соорудили крепкие стальные решетки, двери оборудовали электронными датчиками движения, часть подземных тоннелей замуровали, а по всему периметру выставили вооруженную до зубов охрану. Бежать отсюда было невозможно. В столовой на случай массовых беспорядков имелись емкости со слезоточивым газом.

В "Алькатрас" попадали особо опасные преступники: гангстеры, маньяки, серийные убийцы, а также беглецы из других тюрем. Таких помещали в одиночные камеры. Разговаривать категорически запрещалось, из-за чего некоторые даже сходили с ума. Незначительные поблажки в виде посещения библиотеки или разрешения на переписку с родственниками можно было заработать лишь упорным физическим трудом и примерным поведением.

Наверное, самый известный "постоялец" "Алькатраса" — главный мафиози США Аль-Капоне. Его на десять лет осудили за неуплату налогов. Семь лет он провел в "Алькатрасе". За это время гангстер практически полностью утратил свое влияние в криминальном мире. На острове также побывал Джордж Келли Барнс по кличке Пулемет Келли. Как и Капоне, он достиг вершины в преступной иерархии во времена сухого закона, занимаясь нелегальной торговлей спиртным. В 1933-м его приговорили к пожизненному заключению.

© Фото : Public domain Американский гангстер Аль-Капоне © Фото : Public domain Американский гангстер Аль-Капоне

На маленьком плоту

По официальным данным, с острова Алькатрас никому так и не удалось сбежать, хотя попытки были. Но есть и другое мнение. Некоторые исследователи считают, что в 1962-м удачный побег совершили Фрэнк Морис и братья Энгли. Беглецы долго изучали территорию тюрьмы, поведение охраны и климатические особенности течения в заливе. Несколько лет сверлили стену в камере. Сделав дыру, выбрались в тоннель и уже через несколько минут были на берегу, где их ждал самодельный плот из плащей. С помощью маленькой гармошки они надули его и покинули остров. Поиски результатов не дали. По одной версии, заключенные утонули, по другой — благополучно добрались до берега и скрылись.

В Голливуде об этом сняли фильм с Клинтом Иствудом в роли Мориса. В 2003-м авторы научно-популярной программы "Разрушители легенд" попытались повторить побег. Собрали точно такой же плот и через 40 минут после отплытия причалили к мысу у моста Золотые Ворота.

Самая кровавая попытка побега, известная как "сражение за Алькатрас", произошла в мае 1946-го. Все организовал Бернард Кой, отбывающий 20-летний срок за ограбление банка. Несколько месяцев он почти ничего не ел и сильно похудел. В час икс густо намазался жиром, протиснулся сквозь решетку на склад с оружием, набрал гранат и винтовок. Вместе с подельниками захватил в заложники несколько охранников. За беглецами с материка прибыл катер. Однако добраться до него не удалось. На остров срочно перебросили отряд морских пехотинцев и агентов ФБР. В ожесточенной двухдневной перестрелке часть беглецов ликвидировали. Остальных приговорили к смертной казни. В спецоперации погибли несколько охранников и сотрудников спецслужб.

© AP Photo Заключенные идут по коридору тюрьмы "Алькатрас" © AP Photo Заключенные идут по коридору тюрьмы "Алькатрас"

Дорогой "Алькатрас"

По официальной версии, "Алькатрас" закрыли из соображений экономии. Только на ремонт тюрьмы требовалось около пяти миллионов долларов. В копеечку влетало и содержание заключенных, поскольку все продукты приходилось завозить с материка. В 1969-м на острове обосновались несколько индейских племен, отправившихся туда в рамках федерального закона о свободном переселении коренных народов. Впрочем, пробыли они там недолго, через два года всех разогнали.

© AP Photo Индеец проплывает на лодке мимо острова Алькатрас © AP Photo Индеец проплывает на лодке мимо острова Алькатрас

Сейчас "Алькатрас" входит в национальную зону отдыха "Золотые Ворота". Каждый год на остров приезжают миллионы туристов со всего мира. В России аналогом знаменитой американской тюрьмы считается колония особого режима "Вологодский пятак" для пожизненно осужденных. Находится на острове Огненный в Новозере, в бывшем монастыре.