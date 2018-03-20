Волонтеры помогут пострадавшим от взрыва газа в жилом доме в Мурманске

МУРМАНСК, 20 мар — РИА Новости. Инициативная группа мурманчан-волонтеров готова начать сбор помощи для пострадавших от взрыва бытового газа в жилом доме на улице Свердлова, сообщила РИА Новости координатор сбора Алена Лянгазова.
По ее словам, группа образовалась после того, как на улице Володарского в Мурманске несколько месяцев назад произошел крупный пожар. С тех пор волонтеры организуют сбор помощи для пострадавших в различных ЧП.
"Нам уже поступают звонки, люди спрашивают, что нужно, готовы приехать из области. Обращаются авто-волонтеры. Обычно в течение суток становится понятно, что именно нужно", — добавила Лянгазова.
Взрыв газа произошел в крайнем подъезде пятиэтажного жилого дома в Мурманске на улице Свердлова, дом 6, корпус 1 около 17.00 во вторник, в результате произошло обрушение части кровли, перекрытий и части внешней стены здания с третьего по пятый этажи включительно. В результате взрыва газа погибли два человека — мужчина и женщина, шестеро пострадали.