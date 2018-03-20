Волонтеры помогут пострадавшим от взрыва газа в жилом доме в Мурманске

МУРМАНСК, 20 мар — РИА Новости. Инициативная группа мурманчан-волонтеров готова начать сбор помощи для пострадавших от взрыва бытового газа в жилом доме на улице Свердлова, сообщила РИА Новости координатор сбора Алена Лянгазова.

"Мы находимся на низком старте, в контакте с администрацией Мурманска. Как только мы получим списки пострадавших и поймем объем необходимой помощи, сразу приступим к ее сбору", — пояснила волонтер.

По ее словам, группа образовалась после того, как на улице Володарского в Мурманске несколько месяцев назад произошел крупный пожар. С тех пор волонтеры организуют сбор помощи для пострадавших в различных ЧП.

"Нам уже поступают звонки, люди спрашивают, что нужно, готовы приехать из области. Обращаются авто-волонтеры. Обычно в течение суток становится понятно, что именно нужно", — добавила Лянгазова.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © МЧС РФ Спасатели работают на месте взрыва, обрушившего часть дома в Мурманске

Взрыв газа произошел в крайнем подъезде пятиэтажного жилого дома в Мурманске на улице Свердлова, дом 6, корпус 1 около 17.00 во вторник, в результате произошло обрушение части кровли, перекрытий и части внешней стены здания с третьего по пятый этажи включительно. В результате взрыва газа погибли два человека — мужчина и женщина, шестеро пострадали.