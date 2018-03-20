В подъезды, не пострадавшие от взрыва газа в Мурманске, вернут свет и тепло

Многоквартирный жилой дом на улице Свердлова в Мурманске, пострадавший от взрыва бытового газа. 20 марта 2018

Многоквартирный жилой дом на улице Свердлова в Мурманске, пострадавший от взрыва бытового газа. 20 марта 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мар — РИА Новости. В подъезды дома в Мурманске, не пострадавшие от взрыва газа, в ближайшее время будет возобновлена подача электроэнергии и теплоснабжения, сообщает администрация города.

Во вторник на улице Свердлова, дом 6, корпус 1 в Мурманске произошел взрыв бытового газа, обрушилась часть дома. По последним данным СК, жертвами стали два человека.

"Завершены спасательные работы в доме №6, корпус 1 по улице Свердлова в городе Мурманске … В ближайшее время будет возобновлена подача электроэнергии и теплоснабжения в подъезды, не пострадавшие от взрыва", — говорится в сообщении.

Администрация также отмечает, что в пострадавшем от взрыва подъезде прописаны 33 человека. Жильцы оповещены о возможности воспользоваться пунктом временного размещения. Он открыт на проспекте Героев-североморцев, 5/3, куда организована доставка людей автобусами.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Как дополняет администрация, погибли два человека, четверо пострадали, в том числе один ребенок. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения. СК РФ сообщал о двух погибших и шести пострадавших.