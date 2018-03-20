Спасатели будут всю ночь расчищать завалы после взрыва в доме в Мурманске

МУРМАНСК, 20 мар – РИА Новости. Спасатели приступили к разбору завалов в подъезде жилого дома в Мурманске, где взорвался газ, работы будут вестись всю ночь, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС по Мурманской области Владимир Гусев.
Спасатели завершили поисково-спасательные работы на месте взрыва. Как сообщил Гусев, больше людей в пострадавшем подъезде нет.
По информации регионального МЧС, около 19.30 начались работы по восстановлению теплового контура и подключение к системам жизнеобеспечения второго и третьего подъездов. В пострадавшем подъезде зарегистрировано 33 жильца, пятеро из них дети. Четыре семьи изъявили желание отправиться в пункт временного размещения, остальные будут у родственников.