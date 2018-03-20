Спасатели будут всю ночь расчищать завалы после взрыва в доме в Мурманске

Многоквартирный жилой дом на улице Свердлова в Мурманске, пострадавший от взрыва бытового газа. 20 марта 2018

Многоквартирный жилой дом на улице Свердлова в Мурманске, пострадавший от взрыва бытового газа. 20 марта 2018

МУРМАНСК, 20 мар – РИА Новости. Спасатели приступили к разбору завалов в подъезде жилого дома в Мурманске, где взорвался газ, работы будут вестись всю ночь, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС по Мурманской области Владимир Гусев.

Взрыв газа произошел в крайнем подъезде пятиэтажного жилого дома в Мурманске около 17.00 во вторник, в результате которого произошло обрушение части кровли, перекрытий и части внешней стены здания с третьего по пятый этажи включительно. В результате взрыва газа погибли два человека – мужчина и женщина, шестеро пострадали.

Спасатели завершили поисково-спасательные работы на месте взрыва. Как сообщил Гусев, больше людей в пострадавшем подъезде нет.

"Задача на ночное время – расчистка всех завалов и передача здания администрации города, строителям для обследования полностью первого подъезда. Световые столбы установлены, будем работать всю ночь", — сказал Гусев, добавив, что риска обрушения конструкции нет.

По информации регионального МЧС, около 19.30 начались работы по восстановлению теплового контура и подключение к системам жизнеобеспечения второго и третьего подъездов. В пострадавшем подъезде зарегистрировано 33 жильца, пятеро из них дети. Четыре семьи изъявили желание отправиться в пункт временного размещения, остальные будут у родственников.