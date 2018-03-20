Ространснадзор проводит проверки в авиакомпаниях, эксплуатирующих Ан-148

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. По итогам проверки "Саратовских авиалиний" Ространснадзор начал проверять другие авиакомпании, эксплуатирующие самолеты Ан-148, на годность воздушных судов, сообщает ведомство.

"В настоящее время Ространснадзором проводятся внеплановые проверки в других авиакомпаниях, эксплуатирующих Ан-148, на предмет соблюдения установленных норм летной годности воздушных судов. По итогам проверок будет принято решение в рамках полномочий Ространснадзора", — говорится в сообщении.

Ранее во вторник руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин сообщил журналистам, что ведомство предписало приостановить полеты всех самолетов "Саратовских авиалиний", а в Росавиации отметили, что по результатам внеплановой проверки авиакомпании введено ограничение срока действия сертификата эксплуатанта перевозчика до 27 апреля.

При этом, как позднее сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, в настоящее время "Саратовские авиалинии" работают в штатном режиме.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.