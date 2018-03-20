Проверку по газу в доме в Мурманске, где произошел взрыв, проводили осенью

Многоквартирный жилой дом на улице Свердлова в Мурманске, пострадавший от взрыва бытового газа. 20 марта 2018

Многоквартирный жилой дом на улице Свердлова в Мурманске, пострадавший от взрыва бытового газа. 20 марта 2018

МУРМАНСК, 20 марта — РИА Новости. Проверка газового оборудования в жилом доме Мурманска, где взорвался газ, проводилась осенью 2017 года, сообщил журналистам глава администрации Мурманска Андрей Сысоев.

"По газу осенью проводилась проверка", — сказал Сысоев.

Во вторник в доме на улице Свердлова, дом 6, корпус 1 в Мурманске произошел взрыв бытового газа, обрушилась часть дома. По последним данным СК, жертвами стали два человека.

Власти Мурманска выясняют, сколько человек нуждаются во временном жильё. Жильцов пострадавшего дома готовы разместить в центрах временного содержания. По предварительным данным, в доме проживали больше 120 человек.

Как заявила журналистам губернатор Марина Ковтун, региональные власти окажут пострадавшим и лишившимся жилья необходимую помощь. По данным прокуратуры, взрывом разрушено три квартиры.