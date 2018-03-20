Пункт временного размещения открыли в Мурманске после взрыва в жилом доме

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мар — РИА Новости. Для жителей дома в Мурманске, где произошел взрыв газа, подготовили пункт временного размещения на проспекте Героев-североморцев, пострадавших туда будут доставлять автобусы, сообщает администрация города.
"На месте происшествия развернуты мобильные пункты обогрева, специальные автобусы будут доставлять пострадавших в пункт временного размещения на проспекте Героев-североморцев, 5/3", — говорится в сообщении.
"Необходимо уточнить список жильцов пострадавшего подъезда для оказания помощи. Специальной технической комиссии предстоит также оценить состояние дома после случившегося", — отметил глава администрации Мурманска Андрей Сысоев, слова которого приводятся в сообщении.