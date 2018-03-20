Пункт временного размещения открыли в Мурманске после взрыва в жилом доме

Многоквартирный жилой дом на улице Свердлова в Мурманске, пострадавший от взрыва бытового газа. 20 марта 2018

Многоквартирный жилой дом на улице Свердлова в Мурманске, пострадавший от взрыва бытового газа. 20 марта 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мар — РИА Новости. Для жителей дома в Мурманске, где произошел взрыв газа, подготовили пункт временного размещения на проспекте Героев-североморцев, пострадавших туда будут доставлять автобусы, сообщает администрация города.

Во вторник в доме на улице Свердлова, дом 6, корпус 1 в Мурманске произошел взрыв бытового газа, в результате чего обрушилась часть дома. СУСК РФ по региону подтвердило гибель одного человека. ГУМЧС отмечало, что под завалами могут оставаться два человека. Как сообщил корреспондент РИА Новости, одного из них уже спасли. Кроме того, несколько людей оказались заблокированы в квартирах на третьем и четвертом этажах.

"На месте происшествия развернуты мобильные пункты обогрева, специальные автобусы будут доставлять пострадавших в пункт временного размещения на проспекте Героев-североморцев, 5/3", — говорится в сообщении.

"Необходимо уточнить список жильцов пострадавшего подъезда для оказания помощи. Специальной технической комиссии предстоит также оценить состояние дома после случившегося", — отметил глава администрации Мурманска Андрей Сысоев, слова которого приводятся в сообщении.