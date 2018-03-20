Московское метро оказывает помощь инспектору, которого ранил пассажир

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Московский метрополитен оказывает помощь сотруднику службы безопасности подземки и его семье после нападения пассажира с ножом, сообщили РИА Новости в пресс-службе метро во вторник.
"Метрополитен оказывает всю необходимую помощь пострадавшему инспектору Службы безопасности Сергею Бобкову и его семье, а также оказывает содействие правоохранительным органам в расследовании по факту вооруженного нападения на инспектора на станции "Пролетарская" 18 марта. Все данные с камер видеонаблюдения, которые расположены в вестибюле, а также данные с видеорегистратора, установленного на сотруднике, были переданы правоохранительным органам", — сообщили в метро.
"Агрессивно настроенный пассажир напал на сотрудника, ударив его ножом в шею. Случаи нападения на сотрудников метро, выполняющих свои должностные обязанности, недопустимы. Метрополитен не потерпит грубого поведения пассажиров и будет всегда защищать интересы своих сотрудников", — заключили в метро.