СК возбудил дело после взрыва газа в жилом доме в Мурманске

На месте взрыва в жилом доме в Мурманске. 20 марта 2018

На месте взрыва в жилом доме в Мурманске. 20 марта 2018

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после обрушения части дома в Мурманске, сообщает СК РФ.

Во вторник в доме на улице Свердлова, 6, корпус 1 в Мурманске произошел взрыв бытового газа, в результате чего обрушилась часть дома. СУСК РФ по региону подтвердило гибель одного человека. ГУМЧС сообщало, что под завалами могут оставаться два человека. Кроме того, несколько людей оказались заблокированы в квартирах на третьем и четвертом этажах.

"По факту обрушения дома в Мурманске возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека)", — говорится в сообщении ведомства.

Подчеркивается, что, "по предварительным данным, в результате обрушения один человек погиб, шестеро пострадали, в том числе один ребенок".