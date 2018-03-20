Под Липецком выпивший депутат пытался скрыться от ДПС на скутере

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В Липецкой области будут судить лишенного водительских прав депутата, который в состоянии алкогольного опьянения пытался скрыться от сотрудников ГИБДД. Видео инцидента опубликовано на канале Следственного комитета на YouTube.

По данным следствия, летом 2017 года нетрезвый депутат сельского поселения, управлявший скутером, не остановился по требованию ДПС для проверки документов. В попытке скрыться от полиции он свернул на проселочную дорогу. Однако, не справившись с управлением, он в итоге упал в грязь лицом.

Мужчина не стал проходить медицинское освидетельствование, при этом сказал, что не употреблял алкоголь перед поездкой.

Позже выяснилось, что в 2016 году его лишили прав на полтора года за вождение в нетрезвом виде.

Депутату грозит до двух лет лишения свободы за вождение в состоянии опьянения по статье 264.1 Уголовного кодекса.